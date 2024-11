Metropolitanmagazine.it - Delusione per Elton John: il suo musical “Tammy Faye” chiuderà in anticipo

Brutte notizie per Sir, ilda lui realizzato insieme a James Graham e Jake Shears degli Scissor Sisters,i battenti a Broadway ad appena un mese dalla prima. Una doccia gelata per il baronetto del pop che, in patria, aveva ricevuto lodi e onori per la sua opera. Lo spettacolo aveva registrato il tutto esaurito all’Almeida Theatre di Londra nel 2022, ottenendo recensioni entusiastiche e una nomination agli Olivier Awards l’anno successivo.Ieri, tuttavia, è stato annunciato che il sipario finale calerà l’8 dicembre, al Palace Theatre di New York, dopo la ventinovesima replica. Questo mese, il teatro ospitante non è riuscito a riempire più di due terzi della sua capacità di pubblico, con incassi deludenti. Neanche la critica statunitense, a dirla tutta, sembra aver apprezzato particolarmente