Davide Van De Sfroos e il suo ‘Van De Best’ | Un viaggio in profondità

Leggi su Funweek.it

L’8 novembre è uscito Van De Best, la raccolta diVan Deper festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista. In uscita per BMG/MyNina, Van De Best contiene 49 grandi successi pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico. Ce li racconta il cantautore.Con questa raccolta ci regali anche i tuoi preziosi taccuini.«Sì, il taccuino è stata una ribellione al solito foglietto con quattro fotografie striminzite. Se uno si prende la briga di comperare i vinili con il costo che hanno, perché c’è dentro un lavoro, troverà dentro oltre a un cartoncino autografato anche qualcosa che ha sempre fatto parte della mia lista dei desideri. Ovvero arrivare un giorno a fare un libro. Ho mescolato proprio questa visione tridimensionale delle situazioni e dell’ispirazione, delle passeggiate, di tutto quello che ha fatto parte della mia poetica».