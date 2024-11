Lettera43.it - Conte alla prova della costituente M5s tra spaccature e possibili bluff

Leggi su Lettera43.it

Una doppia faglia e un probabilesono gli ingredienti chiave di Nova, la due giorni di chiusuraM5s che si celebrerà questo fine settimana al PalaCongressi di Roma. Le fratture nella crosta dei pentastellati vedono, certamente, da una parte i contiani e dall’altra i movimentisti o grilliniprima ora. Ma esiste anche una seconda linea di demarcazione tra “contiani-schleiniani”, convinti fermamentebontà di una intesa strutturale con il Partito democratico, e quelli più scettici rispetto a una collocazione stabile, o acritica, accanto ai dem. Ilinvece, almeno secondo gli uomini più vicini a Beppe Grillo, sarebbe legatominaccia del leader Giuseppedi lasciare nel caso in cui il voto degli iscritti non confermasse in modo chiaro la stabile collocazione nel campo progressista.