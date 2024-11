Liberoquotidiano.it - Chissà chi è, "chiusura anticipata": piovono conferme, il disastro per Amadeus è totale

chi è, la trasmissione condotta dasul Nove, potrebbe salutare i telespettatori prima del previsto, arrivando alla fine dell'anno ma non alla fine della stagione, secondo quanto riportato da davidemaggio.it. A confermarlo, tra le righe, sarebbe stato il conduttore stesso in un'intervista al settimanale Chi. Quando il giornalista, Valerio Palmieri, gli ha chiesto se a gennaio farà un altro programma in access prime time, lui ha risposto: "C'è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai, tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery". "Quando sono arrivato qui - ha proseguito il conduttore - non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando"., dunque, si dedicherà a un prodotto diverso a partire dal prossimo anno.