Chi affronterà Sinner in Coppa Davis? Le possibili ipotesi e le scelte del capitano argentino

La febbre sta salendo: si avvicina sempre di più il momento del debutto indell’Italia che domani alle ore 17.00l’Argentina per giocarsi un posto in semifinale. I ragazzi di Filippo Volandri hanno l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e non avranno un tabellone facile, proprio a partire dall’insidia che rappresenta la Celeste guidata da Guillermo Coria.Ilha tresingolaristi per due posti: Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Seguendo la classifica, Coria potrebbe far giocare come numero 1 Baez che ha due precedenti e due sconfitte con: una in tre set lo scorso anno a Shanghai e una nettissima quest’anno al terzo turno dell’Australian Open.La scelta più probabile di Coria però probabilmente sarebbe quella di schierare come primo singolarista Cerundolo, più adatto ai campi rapidi, e secondo singolarista Etcheverry, anch’egli decisamente migliorato sul rapido.