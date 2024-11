Lapresse.it - Cecchettin, Valditara: “Raccolgo l’invito al confronto di Gino”

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, potrebbe incontrare, il padre di Giulia. A lasciarlo supporre è il dialogo a distanza avvenuto stamani tra i due., in una intervista a La Stampa, è tornato sulle parole del ministro, che due giorni fa aveva collegato violenze e abusi all’immigrazione irregolare. “Non è una questione di provenienza geografica la violenza di genere – ha detto-. Per fare dei passi avanti dobbiamo comprendere tutti che alla base della violenza contro le donne c’è una cultura” dice ancoraricordando come nella lotta contro la violenza sulle donne “per fare dei passi avanti dobbiamo comprendere tutti che alla base della violenza contro le donne c’è una cultura”. Quindi il papà della giovane di Vigonovo, uccisa un anno fa, a margine di un evento organizzato a Bologna sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, ha rimarcato la necessità di un: “Se i punti di vista sono questi ci sarà sicuramente da discutere.