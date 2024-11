Lapresse.it - Billie Jean King Cup, l’Italia del tennis femminile è sul tetto del mondo

Leggi su Lapresse.it

deltorna suldeldopo undici anni. Superando in finale nettamente la Slovacchia per 2-0 le azzurre guidate da Tathiana Garbin hanno conquistato laCup 2024. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga nel primo singolare Lucia Bronzetti ha sconfitto per 6-4, 6-4, in un’ora e 21 minuti, Viktoria Hruncakova mentre a seguire una scatenata Jasmine Paolini si è imposta per 6-2, 6-1, in un’ora e cinque minuti, su Rebecca Sramkova.L\’Italia vince laCuptorna suldelper la quinta voltadiventa così la sesta nazione a vincere almeno cinque volte la principale competizione a squadre, dopo Stati Uniti (18 titoli), Repubblica Ceca (11), Australia (7), Spagna (5) e Russia (5).