Bce dazi e clima geopolitico mettono a rischio stabilità finanziaria

“Le prospettive per lasono offuscate dall’acuirsi dell’incertezza macroe geopolitica, oltre che dall’aumento dell’incertezza della politica commerciale”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Bce Luis de Guindos, nell’ambito della presentazione della ‘Financial Stability Review’ di novembre 2024, pubblicata oggi. Vulnerabilità debiti sovrani si stanno aggravando “Le vulnerabilità del debito sovrano si stanno aggravando. Nonostante le recenti riduzioni del rapporto debito/Pil, in diversi Paesi dell’area dell’euro persistono problemi di bilancio, esacerbati da questioni strutturali come la debolezza della crescita potenziale e l’aumento dell’incertezza politica”. Così il vice presidente della Bce, Luis de Guindos, nella sua introduzione al Financial Stability Review della Bce di novembre.