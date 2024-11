Gaeta.it - Banca del Fucino: un evento musicale per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata Internazionalela, ladelorganizza unstraordinario nel suo cortile di Via Tomacelli 107 per affrontare una questione sociale di rilevanza cruciale. L’inavrà luogo il 25 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, e mira a mobilitare la comunità, invitando cittadini e passanti a riflettere su questa problematica che colpisce migliaia di persone quotidianamente.L’appuntamentoL’avrà come protagonisti i giovani talenti dell’Orchestra giovanile Fontane di Roma, un ensemble composto da circa 60 musicisti sotto i 30 anni. L’orchestra ha guadagnato notorietà per il suo livello artistico e per l’impegno a creare opportunità professionali per i giovani musicisti, formatosi nelle più rinomate Accademie e Conservatori italiani.