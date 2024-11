Sport.quotidiano.net - Ascoli, obbligatorio vincere. Di Carlo ci prova per la nona volta

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ritenta ancora unae stalo stesso Mimmo Dispera che alla suaoccasione, il successo non possa sfuggire di mano. In altri momenti probabilmente avremmo assistito ad un nuovo e immediato avvicendamento in panchina, ma per adesso i vertici societari di corso Vittorio Emanuele non sembrano prendere in considerazione la possibilità di operare un altro esonero. Anche perché mettere un ulteriore ingaggio sul groppone delle casse del club andrebbe a complicare quella preoccupante situazione economica di cui si è spesso parlato nel corso degli ultimi mesi e che ormai un po’ tutta la piazza conosce bene. Nel nuovo tentativo di assalto da condurre contro il Gubbio nel prossimo impegno in programma domenica al Del Duca (avvio alle 19.30), ecco quindi che Didovrà in qualche maniera portare a casa i tre punti.