Approvato il nuovo codice della strada Biancofiore | Unanimità contro l' abbandono degli animali

L'aula del Senato, con 83 sì, 47 no e 1 astenuto, hadefinitivamente il disegno di legge recante interventi in materia di sicurezzale e delega al Governo per la revisione del, nel testodalla Camera. Il provvedimento diventa definitivo. Sono stati respinti tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni. Soddisfatto il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sui social ha scritto: "Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazionele vera". Parere positivo anche quellosenatrice Michaela. “Una bella pagina quella scritta oggi dal Senato. L'aula, infatti, in discussione sul, si è espressa all'sull'articolo, sottoscritto anche dal M5S, che riguarda l'e inasprisce le sanzioni in tal senso.