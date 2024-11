Lanazione.it - Alberti: "Ripartiamo dal progetto del 2014"

AREZZO "Siamo fiduciosi e speranzosi che prevalga il dialogo per realizzare, con coraggio, il bene comune di tutti i territori coinvolti". Così Domenico, segretario del comitato per l’alta velocità aretina (Sava), commenta l’esito elettorale umbro che apre un altro capitolo della questione Medioetruria. "Il comitato Sava cercherà di dialogare con la nuova amministrazione regionale umbra. Da parte nostra, auspichiamo la reviviscenza dell’accordo sull’alta velocità stipulato tra le due regioni nel. Aveva durata decennale ma fu interrotto nel 2023 dall’amministrazione Tesei-Melasecche" continua. "Inoltre, continueremo a dialogare con il governo: abbiamo chiesto un incontro con il ministro Salvini e auspichiamo, nel contempo, che la Regione Toscana adotti una specifica mozione su Medioetruria, augurandoci che non diventi oggetto di divisioni tra le opposizioni".