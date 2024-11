361magazine.com - Airoget: il cosmetico funzionale che rivoluziona l’allenamento

Leggi su 361magazine.com

Da usare prima e dopoè un prodotto unico che combina tecnologia e natura per supportare ogni fase dell’attività sportiva, riducendo la fatica e migliorando il recupero muscolare.Con il 98,3% di ingredienti naturali, offre una formula avanzata dermatologicamente testata e conforme alla normativa antidoping, pensata per atleti e appassionati di sport che vogliono superare i propri limiti in modo sicuro ed efficace.Il prodotto si adatta perfettamente al corpo: non unge, si spalma facilmente e dà anche un piacevole senso di freschezza soprattutto se usato dopo.In realtà può essere utilizzato, prima dell’attività: aiutando a migliorare la sensazione di resistenza e preparazione fisica.Durante le pause, riducendo così la percezione della fatica anche durante sessioni intense.