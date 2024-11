Un inferno di sangue Autostrada chiusa dopo l’incidente choc | 118 vigili del fuoco ed eliambulanza sul posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragico incidente stradale nella mattinata di martedì 19 novembre, poco prima delle 9, nell’A4 in direzione Milano. Una donna al volante di un furgoncino che è rimasto schiacciato tra due camion è morta sul colpo, mentre sono rimaste ferite due persone:la passeggera del furgoncino e il conducente del tir che ha tamponato il mezzo. Illeso, invece, il conducente del primo veicolo coinvolto, un’autocisterna che viaggiava scarica.Come ricostruisce la voce di Venezia, secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul luogo delstradale per effettuare i rilievi di rito, il sinistro si sarebbe verificato in circostanze ancora da chiarire. Leggi anche: La festa del suo compleanno finisce in dramma: Pierpaolo muore a 26 anni. La scopertasui pallonciniIncidente mortale in A4, deceduta una donnaUn’autocisterna vuota, il primo dei tre mezzi coinvolti nello scontro, ha arrestato la sua marcia in, forse a causa di un rallentamento del traffico e proprio in quel momento, il furgoncino guidato dalla vittima, è sopraggiunto trovandosi a frenare in maniera brusca venendo colpita da un tir che la seguiva.