Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-11-2024 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cominciamo subito con una notizia di cronaca Lodi un 47enne si è ucciso lunedì sera in una cascina per la quale lavorava l’uomo che è stato Trovato impiccato la scorsa settimana era stato condannato a 2 mesi di reclusione in primo grado con il rito abbreviato per maltrattamenti abusi e danni della moglie che si era costituita parte civile le indagini sono affidate ai Carabinieri la guerra in Ucraina le forze di difesa hanno colpito per la prima volta territorio russo con missili balistici americani Secondo me gli è locali il presidente russo Vladimir Putin ha approvato il decreto che aggiorna la dottrina nucleari della Russia il vicepresidente del consiglio di sicurezza dmitry medvedev parla del diritto di reagire con armi di distruzione di massa Contro chi è le principali installazioni della NATO Comunque si trovino questa è già la terza guerra mondiale forse vecchio biden deciso di morire con Grazia portando con sé una parte significativa dell’umanità aggiunto la faccio il possibile Se tramite Ascolta dice Cremlino il presidente ucraino zielinski riferisce di un attacco Russo nella regione è stato colpito un dormitorio di istituzioni educative locali ci sarebbero almeno 10 vittime tra cui un bambino sono 1200000 le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale dei 24 ore dei medici dirigenti sanitari infermieri altre professioni sanitarie indetto per mercoledì l’ho riferito ed è gimmo fermer per infermieri e altre professioni sanitarie del Martina perché hanno programmato l’attenzione che manifesteranno ain piazza Santissimi Apostoli a rischio dicono le sigle sindacali tutti i servizi di assistenza esami radiografici 15020 chirurgici programmati 100.