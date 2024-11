Lanazione.it - Trentaduenne ubriaco urta diverse auto, rischia un anno di arresto

La Spezia, 19 novembre 2024 – Provoca un incidente daorauna pena che può arrivare fino a undie un’ammenda di 6.400 euro, oltre alla sospensione della patente per un periodo fino a due anni e la deczione di 10 punti. Ieri sera, intorno alle 22.30, un incidente stradale ha scosso la quiete di via XXIV Maggio, all'incrocio con via Dalmazia. Un uomo di 32 anni, di nazionalità rumena e regolarmente residente in provincia di Massa, alla guida di un Suv, ha mancato la precedenza durante l’immissione nella strada principale,ndo un’utilitaria e provocando una serie di collisioni a catena. Dopo l’impatto iniziale, il Suv ha proseguito la sua corsa in modo incontrollato, finendo sul lato opposto della carreggiata e colpendo un veicolo in sosta.