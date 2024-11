Ilrestodelcarlino.it - Treno per Bologna sovraffollato, proteste

Restano ancora problemi irrisolti sulla linea ferroviaria Vignola –e l’associazione di utenti "In prima classe per– Vignola" reitera la propria richiesta di intervenire urgentemente, soprattutto per rivedere gli orari delle corse mattutine e aumentare il numero di carrozze delche parte alle 6,20 da Vignola, il quale da Zola Predosa in poi straripa di passeggeri. "Venerdì scorso – spiega Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione - si è tenuto l’incontro del Tavolo di coordinamento del servizio ferroviario-Vignola, convocato dalla consigliera delegata della Città Metropolitana Simona Larghetti. Presenti, oltre alla Città Metropolitana e alla rappresentanza dell’utenza, la Regione, gli enti locali, i gestori del servizio e delle infrastrutture, i dirigenti di alcuni istituti scolastici die di Vignola.