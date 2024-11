Thesocialpost.it - Tragedia sull’A1: un morto e un ferito grave. Cinque chilometri di coda tra Chiusi e Valdichiana

Unincidente stradale si è verificato questa mattina (19 novembre) lungo il tratto toscano dell’autostrada A1 Milano-Napoli, tra, in direzione Firenze. Coinvolto un furgone con due uomini a bordo, uno dei quali ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Il secondo passeggero,in modo critico, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale senese delle Scotte tramite elisoccorso. Intervento delle squadre di emergenzaL’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse unità di soccorso: ambulanze della Misericordia di Sarteano, quella di Sinalunga e l’auto medica di Nottola. Sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.