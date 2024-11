Donnaup.it - Tortini di patate e cipolle: un fritto delizioso per intenditori!

di: unper!Con pochi ingredienti ed in pochi minuti, potete cimentarvi nella realizzazione di alcunidi, molto buoni.Di seguito, potrete trovare la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti per poterli cucinare.di, ingredienti:Per preparare dei gustosidi, vi serviranno:800 grammi di600 g di farina di tipo 0400 ml di acqua di cottura delle50 ml di olio per friggere (preferibilmente olio di semi di girasole)Un uovo interoUna cipollaUn pizzico di sale fino da cucina e di pepe nero.La quantità di’olio indicata negli ingredienti , serve per fare l’impasto, ma ve ne servirà un po’ in più durante i vari passaggi della ricetta, le dosi variano a seconda dei propri gusti personali.