Ilrestodelcarlino.it - Scia di furti nei negozi. Giovani ladre di profumi nella rete della polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in serie dinei: sono finite nei guai tredonne. Ladi Macerata ha denunciato tre extracomunitarie, di origini sudamericane, per il reato di furto. Alle donne gli agentiSquadra Mobile sono arrivate al termine di una serie di indagini coordinate dalla Procura di Macerata. L’indagine è scattata in seguito a una serie di episodi ai danni di diversi esercizi commerciali di uno stesso marchio, che ha le proprie sedi sia nel territorio maceratese che fuori provincia. La merce rubata consisteva, in tutti i casi, in confezioni di profumo. È stato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglieche è stato possibile raccogliere gli elementi utili per lo sviluppo delle successive indagini. Gli agentiSquadra Mobile, infatti, hanno sin da subito ricostruito gli episodi, sulla base delle denunce sporte, risalendo all’identità delle responsabili.