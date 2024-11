Gaeta.it - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria e proposte legislative: l’impegno degli studenti campani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Glidelle scuole campane si fanno sentire, proponendo leggi importanti per il miglioramentoe per la sensibilizzazione contro il bullismo. Il recente incontro nell’Aula del Consiglio Regionalea ha visto protagonisti i giovani, pronti a presentare le loroe a partecipare attivamente al processo politico. In questo contesto, il 19 novembre verrà dedicato come Giornata Regionale per le vittime di bullismo e cyberbullismo, mentre si avvia un importante piano diambientale.il piano regionale di risanamentoLa saluteche respiriamo è una questione cruciale, specialmente nelle aree urbane. Il Piano Regionale di risanamento e mantenimentoprevede l’installazione di centraline disui tetti delle scuole.