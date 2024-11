Ilgiorno.it - Restyling Iseo. Milano a caccia dei fondi statali

Il Comune ha deciso di partecipare all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2024“ del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto di riqualificazione del centro sportivo, o meglio "del palazzetto sportivo Palacollocato all’interno dell’impianto sportivo “Ripamonti” di via", come si legge in una determina comunale datata 15 novembre. La procedura di partecipazione all’avviso pubblico governativo è stata affidata all’assessorato allo Sport guidato da Martina Riva (nella foto). L’amministrazione intende proporre il finanziamento di una serie di interventi di manutenzione straordinaria del Centro sportivo. Interventi che saranno attuato tramite l’incarico affidato alla società MM, approvato con un atto della Direzione Lavoro, Giovani e Sport lo scorso 14 novembre.