Putin aggiorna la dottrina nucleare | Mosca colpirà anche chi non ha l’atomica

Vladimirmartedì 19 novembre ha firmato il decreto cheladi. Il testo “Approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza”, subito entrato in vigore, stabilisce che tra le condizioni per un attaccorientrino sia «l’aggressione contro la Federazione Russa e i suoi alleati da parte di qualsiasi Stato noncon il sostegno di uno Stato», sia un «massiccio attacco aereo con mezzi non nucleari», compresi i droni.Il decreto firmato da.L’mento dellaè stato deciso dopo l’ok di Biden all’uso di missili a lungo raggio contro la RussiaIl portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato in conferenza stampa che l’mento è stato «pubblicato in modo tempestivo», dopo che l’Amministrazione Biden ha concesso a Kyiv di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense (Atacms ) contro la Russia.