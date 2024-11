Agi.it - Perchè Ilary Blasi ha denunciato Totti per abbandono di minore

AGI - La lite a distanza tra gli ex coniuginon si arresta. Stavoltaporta in tribunaleper “di” reato per il quale è previsto una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di carcere. Al centro della contesa la figliadella coppia, Isabel, che secondo le accuse sarebbe stata lasciata a casa da sola dal padre. La showgirl si sarebbe resa conto che la bambina era sola in casa durante una videochiamata, racconta il Corriere della Sera. Il calciatore sarebbe venuto dunque meno all'obbligo di custodia della figlia. Come riporta il Messaggero, infatti, le accuse erano già state inserite nell'ambito della causa di divorzio, particolarmente complicata che pende davanti al tribunale di Roma. Il giudice Simona Rossi, titolare del fascicolo sulla separazione, ha stabilito l'affidamento condiviso, anche se i figli dimorano in misura prevalente presso l'abitazione in cui vive anche la madre, all'Eur.