Of Ash and Steel annunciato con Gameplay Trailer e dettagli

tinyBuild e Fire & Frost hanno ufficialmenteOf Ash and, un nuovo RPG Open world in terza persona, ambientato nell’epoca medievale e in arrivo nel corso del 2025 su PC.Of Ash and: Nuovo RPG in arrivo su PC nel 2025Of Ash andporterà i giocatori nel Regno dei Sette, offrendo la possibilità di esplorare un vasto territorio ricco di insidie, premiando la curiosità di chi ama esplorare in lungo e in largo. Il mondo di gioco è pieno di tesori nascosti, caverne da esplorare, quest secondarie, boss e bottini vari. Nel corso dell’avventura potrete sviluppare il personaggio tramite Sopravvivenza, Artigianato e Guerra, modificando il protagonista in base alle proprie esigenze. Le scelte ed azioni influenzeranno il comportamento degli NPC nei vostri confronti, costruendo delle alleanze e plasmando la storia.