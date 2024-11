.com - Neymar, futuro in Brasile? Il Palmeiras dice no, ora ci pensa il Santos

(Adnkronos) –Ritorno inper? L’attaccante brasiliano, oggi all’Al Hilal, potrebbe tornare al suo club d’origine, il, nella prossima sessione estiva di mercato. L’ex Barcellona è infatti in rotta con il club saudita e l’ambiente, che a fronte di un ingaggio monstre non lo ha praticamente mai visto in campo, anche a causa di un brutto infortunio. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, persembra escluso il ritorno in Europa, ma si fa sempre più concreta la pista verdeoro. Il presidente del, il club che lo ha lanciato nel grande calcio, Marcelo Teixeira dovrebbe incontrare, sempre secondo i media brasiliani, il padre e manager diSr., la prossima settimana per discutere le condizioni di un possibile trasferimento. All’inizio di questo mese, Teixeira aveva rivelato al quotidiano brasiliano Estadao che ilaveva un “progetto concreto” per il ritorno del numero 10 al club.