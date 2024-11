Gaeta.it - Musica e memoria: un concerto in onore di Franco Farias a Selvazzano Dentro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 23 novembre, il Comune di, in provincia di Padova, ospiterà un eventole dedicato alla figura di, noto giornalista della Rai e grande sostenitore della culturale abruzzese. Il, organizzato dall’Associazione culturale abruzzese-molisano-veneta “Balbino Del Nunzio” in collaborazione con la Banda di, si terrà alle 20.45 presso l’Auditorium San Michele. Questo evento non è solo un omaggio ma anche un’opportunità per celebrare la ricca tradizionele del territorio, attraverso una selezione di brani che spaziano da compositori storici a moderni.Un repertorio di brani significativiDurante la serata, la Banda di, sotto la direzione del Maestro Giuseppe Faggin, presenterà un ventaglio di pezzili che risuonano con la storia e l’identità culturale abruzzese.