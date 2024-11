Bergamonews.it - Molte Fedi, sold out a Sant’Agostino per Vito Mancuso

Bergamo. Mercoledì 20 novembre alle 20.45 all’Aula Magna dila lectio magistralis Etica per giorni difficili di, teologo e docente, collaboratore della Repubblica e La Stampa e attualmente docente presso l’Università di Udine.“Credo che sia bello chiudere il calendario principale degli eventi della nostra rassegna cone con una lezione sull’etica – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. In questi mesi con modalità e voci totalmente differenti abbiamo cercato di comprendere le nuove diversità che il tempo presente ci offre, provando ad abitare anche la sensazione di smarrimento. Rimane una domanda: che cosa ci tiene insieme? E soprattutto: è ancora possibile pensare il mondo e orientare le scelte mediante i concetti tradizionali della filosofia come il bene e il male?, provando ad interrogare in profondità alcuni autori che hanno fatto la storia del pensiero contemporaneo e sfidando il pensiero mainstream cerca di abitare le scansioni etiche del tempo presente provando nell’impresa quasi impossibile di un’etica condivisa.