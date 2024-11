Agi.it - Moda: la sfida di Carolyn Smith "basta taglie, liberiamo le donne"

AGI - “Alta, bassa, magra, curvy, in salute o ammalata, ogni donna ha il diritto di piacersi e di entrare in un negozio senza sentirsi in imbarazzo o giudicata. Le, invece, ci imprigionano”. Così, ballerina di fama e presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle' spiega all'AGI la filosofia della sua linea di‘I am a woman first' e del suo simbolo, ‘My size', la maglia senza taglia, adatta a tutte, che ha rivisitato per la nuova collezione 2025 presentata lunedì sera in anteprima a Roma, davanti a una platea dove spiccavano Licia Colò, Serena Bortone, Barbara Alberti e Alberto Matano. Contro i rigidi canoni estetici che mortificano le, racconta, combatte da quando ballava e, essendo più muscolosa delle colleghe veniva sconsideratamente additata come una ragazza sovrappeso.