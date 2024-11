Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic presidente della Kings League Italia. C’è anche Pirlo.

, braccio destro di Cardinale al, è diventato. C’èAndreae altri campioniè sempre stato un Re. E ora lo è ancora di più. La, fenomeno sportivo di calcio a 7 ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, è pronta a rivoluzionareil calciono. La competizione che ridefinisce, con regole nuove e maggior intrattenimento per lo spettatore, lo sport più amato del mondo arriva ufficialmente ine porta un’energia tutta nuova, con l’obiettivo di conquistare fan e giocatori con un format unico e regole che offrono partite più spettacolari ed emozionanti.A Torino si è tenuta la presentazione ufficiale di, condotta da Agnese e Pierluigi Pardo, che ha visto il saluto di Gerard Piqué in apertura e poi ha accoltodie Claudio Marchisio, nominato Head of Competition.