Meloni difende Valditara | Immigrazione illegale di massa incide sulla violenza sulle donne -Il video

Leggi su Open.online

«Empowerment femminile esono cose diverse. Laè un tema che siamo al di là da risolvere, e le cause vanno affrontate tutte quante», ha detto la premier Giorgianel punto stampa a margine del G20 in corso a Rio de Janeiro, in Brasile. «Ci sono dati che parlano di un’nza significativa dell’di. E l’Italia continuerà a lavorare per fermarla. Ci sono anche altre cause su cui lavoreremo». Il rimando è chiaro e diretto alle parole pronunciate da Giuseppeieri, lunedì 18 novembre, nelmessaggio in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera. Il ministro dell’Istruzione aveva già sottolineato – oltre alla fine del patriarcato «come fenomeno giuridico» – il presunto intrinseco legame trae violenze sessuali.