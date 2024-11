Donnaup.it - Mattonella della nonna: versione bigusto, è eccezionale!

Leggi su Donnaup.it

: la semplicità che conquista tutti, grandi e piccini!Quali sono i dolci che fanno bene al cuore se non i dolci amorevoli che ti faceva la? Le bastavano pochi minuti per prepararti delle vere e proprie merende da principessa! E allora perché non continuare a regalarci queste coccole quando ci prende quella incredibile voglia di dolci e di affetto? Con la ricetta di oggi sicuramente faremo un salto nel passato e nei nostri ricordi.La ricetta è leggermente modificata, non ho usato uova ne tanto meno crema pasticcera.Ingredienti per fare laavrete bisogno di:700 ml di caffè200 grammi di mascarpone100 ml di panna da montare30 ml di latte18 biscotti secchi15 grammi di zucchero bianco da tavolaQ.b. di cacao amaro in polvere.1 bustina di zafferanoconfettini e chicchi di cioccolato per decorarePer una decorazione semplice e carina vi basteranno dei chicchi di caffè e zuccherini vari.