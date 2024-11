Iodonna.it - Lo zinco è un elemento chimico che prolunga e mantiene gli effetti del botox. Ecco perché è bene integrarlo

Leggi su Iodonna.it

Un recente studio dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery ha osservato che nel 2023, in Italia, i trattamenti estetici non chirurgici con tossina botulinica sono stati circa 195 mila, ovvero circa 34mila in più rispetto all’anno precedente (+ 21%). Loè uncheglidel, nel video viene spiegato il motivo. Leggi anche › Quale integratore e quali cibi possono allungare l’effetto del? Con la consulenza della dottoressa Federica Almondo, nutrizionista specialista in Scienza dell’AlimentazioneiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articololoè ingrado di migliorarne erne l’effetto iO Donna.