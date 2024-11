Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor 7-6, 5-2, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: iberico a un passo dal pareggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 A suon di servizioconferma il break.40-0 Ace (11°)!30-0 Ace (10°), di seconda.15-0 Deliziosa smorzata di. Non parte neanche l’olandese.4-2 Riga difensiva di, esplode poi un potentissimo inside in vincente. SI salva!40-30 Ace (10°)!30-30 Servizio e comodo dritto.15-30 Ace (9°)!0-30 Con in rovescio lungoriga.0-15 Errore di rovescio dopo il servizio.4-1 A zero nuovamente l’che ha un’irreale 96% di punti vinti con la prima in campo.40-0 Con la prima slice.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio, dritto e smash.3-1 Ace (8°). A zero i Paesi Bassi.40-0 Altra prima a segno.30-0 Servizio e dritto in contropiede.15-0 Con la prima.3-0 Ace (9°). Conferma il break appena ottenuto l’