L’italia punta sull’intelligenza artificiale | strategie e investimenti nel futuro tecnologico

Facebook WhatsAppTwitter Il Governo Italiano sta inserendo l’intelligenzaal centro della propria agenda politica e strategica. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Innovazione tecnologica e transizione digitale, ha espresso il suo impegno in un messaggio per l’evento “Trasformazione digitale, dentro l’AI,” organizzato da Adnkronos. Con iniziative a livello nazionale ed europeo,sta cercando di bilanciare sviluppoe protezione dei diritti umani, evidenziando la necessità di regolamentazioni adeguate per questa tecnologia emergente.Ruolo delnel contesto europeoNel panorama europeo,ha avuto un ruolo cruciale nell’approvazione dell’AI Act, un quadro normativo che stabilisce regole chiare per l’uso dell’IA.