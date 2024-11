Gaeta.it - Leone 1857 fa il suo ingresso in Cina: inaugurati i primi negozi monomarca a Shanghai e Hangzhou

Leone 1857, nota realtà dolciaria italiana e leader nel mercato delle pastiglie, ha recentemente inaugurato i suoi primi punti vendita monomarca in Cina, localizzati nelle città di Shanghai e Hangzhou. Questo debutto in Asia rappresenta un momento chiave nella strategia di espansione dell'azienda, finalizzata a portare la tradizione dolciaria italiana nel cuore di un mercato sempre più internazionale. Con anni di esperienza alle spalle, Leone 1857 si propone come portavoce della qualità e della cultura gastronomica italiana anche oltre i confini nazionali.

L'importanza dell'espansione internazionale

Nel corso degli anni, Leone 1857 ha consolidato la sua presenza non solo in Europa, ma anche nei mercati più lontani. L'apertura dei due negozi monomarca segnala un forte impegno verso il mercato asiatico, che rappresenta per molti brand occidentali un'importante opportunità di crescita.