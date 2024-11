Oasport.it - Jorge Martin debutta con Aprilia: “Anteriore meglio di Ducati, serve una moto più ferma”

Leggi su Oasport.it

ha fatto il proprio ritorno in pista a due giorni di distanza dal suo trionfo iridato. Il Campione del Mondo diGP si è rimesso in gioco nei Test collettivi che hanno chiuso la stagione sul circuito del Montmelò, dove era particolarmente atteso perché è montato in sella sullacon cui correrà nella prossima annata agonistica. Lo spagnolo ha infatti lasciato lae hato con la Scuderia di Noale, chiudendo all’undicesimo posto nella sessione in cui ha primeggiato Alex Marquez., che ha preceduto la KTM di Maverick Vinales e il nuovo compagno di squadra Marco Bezzecchi, si è rivelato soddisfatto nelle dichiarazioni rilasciate al termine della sessione ai microfoni di Sky SportGP: “Dobbiamo avere unapiù, il posteriore tende a muoversi.