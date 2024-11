Ilrestodelcarlino.it - Investimenti, ecco il quadro. Ad Acquasanta tanti cantieri chiusi

Eccezion fatta per Ascoli, è il Comune diquello in cui si è concluso il maggior numero diper quanto riguarda la ricostruzione privata nel Piceno. Oltre 130 milioni di euro: questa la somma che è stata erogata per terminare i 244 interventi che si sono svolti nel borgo termale. Su 564 richieste presentate, ne sono state decretate ben 459. "Un grande lavoro di squadra da parte di tutti: dall’ufficio ai tecnicini – commenta il sindaco Sante Stangoni –. Grazie anche alla tanta attenzione dell’amministrazione verso i cittadini nell’accogliere e risolvere le tante problematiche urbanistiche di ciascun edificio. Le ho tutte in mente, casa per casa. L’obiettivo, ora è chiudere in tre anni tutti idel capoluogo e realizzare anche il nuovo Corso Gregorio Schiavi".