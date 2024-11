Formiche.net - Il pensiero di Augusto Del Noce a 35 anni dalla scomparsa. Scrive Pedrizzi

L’occasione per ricordare i 35del grande filosofoDelquest’anno ce lo offre un saggio, che vede la luce per i tipi di Cantagalli, di Luciano Lanna Attraversare la modernità. Ilinattuale diDel, che è in libreria da qualche giorno con un inedito del pensatore cattolico ed una prefazione di Giacomo Marramao.Nello stesso sottotitolo è messa in evidenza non solo il nocciolo di tutta la sua opera (il suoinattuale) ma anche l’aspetto principale del suo carattere: “Andare controcorrente”.Tanti, dopo la sua morte hanno messo in evidenza questo aspetto del suo carattere.Del, come è ormai riconosciuto da tutti dopo la sua, si era sempre mantenuto al di fuori di ogni tipo di lobby. Aveva, perciò, dovuto subire per quasi tutta la sua vita un vero e proprio ostracismo, che aveva finito per compromettere anche la sua carriera universitaria.