Ilfattoquotidiano.it - Il discorso guerrafondaio della capogruppo dei socialisti Ue: “L’Ucraina ha bisogno di armi, i conflitti si vincono coi carri armati”

“Siamo consapevoli del prezzo che pagate per difendere la vostra dignità:ha anchediperché le guerre sinon con le parole ma con i. Se fossimo colpiti da Putin non ci chiederemmo da dove partono i missili. Zelensky è riuscito a risvegliare la memoria europea: i peggiori incubi del secolo scorso sono tornati”. Lo ha detto lasocialista al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, intervenendo alla plenaria speciale a 1.000 giorni dall’invasione russa del. “Ogni linea rossa che ci autoimponiamo – ha aggiunto – viene pagata dal popolo ucraino in termini di distruzione”.L'articolo IldeiUe: “hadi, isicoi” proviene da Il Fatto Quotidiano.