Ilrestodelcarlino.it - I Vistared non fanno più paura. Solo 3 multe al giorno ai semafori

I nuovia Santarcangelo non. Le telecamere montate agli incroci tra la via Emilia e viale Mazzini e sulla Marecchiese sono attive dall’1 settembre, dopo una lunga fase di sperimentazione. Ma le, finora, sono state davvero poche rispetto a quanto ci si poteva immaginare alla vigilia dell’attivazione. Dall’1 settembre al 14 novembre le sanzioni elevate sono state in totale 214, meno di 3 al. Di queste 53 sono lefatte nelle ore notturne. Oltre un quarto delle violazioni (62) è stato rilevato nei weekend. Va ricordato che nel primo mese di attivazione delle telecamere, a settembre, leerano state in tutto 80, vale a dire poco più di 2,6 al. A ottobre e nella prima metà di novembre, la media del numero di violazioni riscontrate è leggermente salita arrivando a circa 3 al