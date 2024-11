Ilveggente.it - I pronostici di martedì 19 novembre: Nations League e qualificazioni ai Mondiali

Leggi su Ilveggente.it

di19, si chiude l’ultima giornata della, in campo anche leaidel 2026.Si chiude questola fase a gironi della, con la Lega A che ha comunque già emesso tutti i verdetti anche per quanto riguarda il gruppo 3 che scenderà stasera in campo. La Germania sicura del primo posto sarà ospite dell’Ungheria che non potrà né migliorare né peggiorare l’attuale terzo posto.Idi19ai(LaPresse) – IlVeggente.it L’Olanda seconda e già qualificata aritmeticamente per i quarti di finale giocherà sul campo della Bosnia Erzegovina fanalino di coda. Considerato il carattere amichevole delle due partite e il turn over che riguarderà tutte le nazionali, i gol non dovrebbero mancare.