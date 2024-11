Lanazione.it - Firenze, serata di musica e solidarietà per Voa Voa con l'orchestra Ologramma

, 19 novembre 2024 - Unamagica con gliper sostenere Voa Voa! Unache unirà la magia dellaal potere della. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, martedì 3 dicembre alle ore 20:30, il Teatro Cartiere Carrara (Ex Tuscany Hall) disi illuminerà con le note dell'in uno spettacolo imperdibile, reso possibile dalla collaborazione dei Lions Club Le Signe, Certaldo, Empoli, Filippo Neri e Michelangelo. L'presenterà "Ho conosciuto il dolore -e parole", uno spettacolo emozionante diretto dalla talentuosa Roberta Frison, con testi curati da Carlo Stanzani. Finalmente a, questo evento promette di essere unaindimenticabile dove, parole ed emozioni si fonderanno in un'unica, potente esperienza.