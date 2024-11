Ilrestodelcarlino.it - Duecento denunciati per il rave party abusivo

Si sono dileguati anzitempo i partecipanti alche avevano occupato l’ex Grimeca della Cicogna dalle 22 di venerdì sera. In mille si erano riuniti abusivamente nello stabile abbandonato per ’protestare’ contro il voto delle regionali. Se ne sarebbero dovuti andare alle 12 di ieri, ma molti si sono allontanati nella notte tra domenica e lunedì, gli ultimi ieri mattina. I carabinieri della Compagnia di San Lazzaro hanno identificato e denunciato per invasione di edifici oltrepersone che hanno partecipato al, organizzato abusivamente nell’edificio in disuso situato nella zona industriale adiacente alla via Emilia e sponsorizzato sui social network per richiamare migliaia di giovani da tutta Italia. L’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della stazione di San Lazzaro, che hanno presidiato la zona per oltre 24 ore, oltre che per ristabilire le condizioni di legalità, è stato necessario per salvaguardare anche l’incolumità dei presenti, che sono entrati in un ambiente industriale pericoloso, da cui erano stati rimossi 3.