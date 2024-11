Ilfattoquotidiano.it - Due morti in tre giorni a Viterbo, l’ipotesi di eroina tagliata male. Le indagini degli inquirenti

Non è facile rintracciare negli archivi casi sospetti diper. Quindi è importante, e la procura dilo ha fatto, segnalare due decessi negli ultimi tre. Per entrambi i casi il sospettoinvestigatori è che siano dovuti al consumo di. Le vittime sono un 40enne viterbese e un 50enne residente in provincia,in circostanze che fanno pensare all’abuso di droga, forse. A occuparsi del caso è la procura di, che ha avviato un’indagine per fare luce su una possibile correlazione tra i due decessi, e una eventuale consumo di droga alterata e quindi potenzialmente letale.A questo proposito per chiarire le cause esatte che hanno determinato la morte delle due persone, sono state disposte le autopsie. La Procura diha diffuso una nota a firma del procuratore capo Paolo Auriemma dove si legge: “Si ritiene di assoluto interesse, a tutela dell’intera collettività, rendere pubblica la notizia che l’ufficio sta svolgendo attività di indagine in relazione alla diffusione di sostanze stupefacenti nella provincia di, che potrebbero risultare dannose e forse anche “letali” per la saluteassuntori”.