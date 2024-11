Gaeta.it - Due arresti per spaccio di droga alla stazione di Oriolo Romano: la nota operazione dei Carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Ronciglione è al centro di una recentedeiche ha portato all’arresto di due individui, un ventenne del posto e un quarantottenne residente in provincia, accusati didi sostanze stupefacenti. L’azione si è svolta presso laferroviaria di, luogo di passaggio significativo per studenti e pendolari. L’rientra in un piano di controllo del territorio attuato dalle autorità locali per incrementare la sicurezza pubblica.L’intervento deie il monitoraggio dellaLa Compagniadi Ronciglione ha avviato un piano di sorveglianza in diverse aree residenziali e nei nodi di comunicazione principali, come strade e stazioni. Nell’ambito di tale piano, idelladihanno eseguito controlli miratiferroviaria nei giorni scorsi.