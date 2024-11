Gaeta.it - Danneggiati due cavi sottomarini nel Mar Baltico: l’ombra del conflitto Ucraina-Russia

Negli ultimi giorni, il Marha visto un grave incidente che ha coinvolto dueper le telecomunicazioni,in circostanze che suggeriscono un possibile sabotaggio correlato altra. Questo evento non solo ha interrotto la connettività, ma ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza regionale e alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche in un contesto di tensioni geopolitiche.Dettagli suiIl primo dei due, che collega Helsinki in Finlandia a Rostock in Germania, è stato attivo dal 2006 e si estende per 1.173 chilometri. Il secondo cavo, appartenente all'operatore Telia, unisce l'isola svedese di Gotland con la Lituania, ed è stato danneggiato durante lo scorso fine settimana.