Concacaf Nations League Weah e Pulisic in gol con gli USA Il rossonero festeggia con la ‘Trump Dance’ VIDEO

Leggi su Sportface.it

Prosegue anche con la Nazionale statunitense il grande inizio di stagione di Timothye soprattutto Christian. Sia il giocatore della Juventus che quello del Milan sono andati a segno nella vittoria per 4-2 ottenuta dagli USA sulla Giamaica nel ritorno dei quarti di. Esultanza ‘presidenziale’ per l’attaccante, che dopo il gol hato con l’ormai famosa. Protagonista anch gli altri due ‘italiani’: un assist ciascuno, infatti, sia per Weston McKennie che per Yunus Musah.Christianscored for the US men’s soccer team and broke out the Trump dance. We are so fucking back. pic.twitter.com/0ZHh2dAJX1— Clay Travis (@ClayTravis) November 19, 2024in gol con gli USA. Ilcon la) SportFace.