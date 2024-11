Zonawrestling.net - CM Punk su un possibile rematch con The Rock: “Non si sa mai quando tornerà…”

Leggi su Zonawrestling.net

Tra qualche giorno CMfesteggerà l’anniversario del suo clamoroso ritorno in WWE. Il wrestler sta iniziando a tirare le somme di questo rientro storico e dopo aver avuto una trilogia di match contro Drew McIntyre, in cui spicca sicuramente l’Hell in A Cell,guarda già al futuro e ha in mente grandi idee. Nel futuro del Second City Saint potrebbe esserci un grandissimo match.anzi,.Parlando al ComplexCon, a CMè stato chiesto chi gli piacerebbe affrontare in un prossimo incontro. Nella lista dei papabili, l’ex WWE e AEW Champion ha inserito un nome di altissimo livello: The Final Boss, The:“Sto scendendo a patti con il fatto che non ho più trent’anni. Quindi,mi chiedete contro chi voglio lottare, la lista è davvero piena. Credo che Chad Gable sia in cima alla lista, così come Bronson Reed.