Gaeta.it - Cambiamenti nelle disdette delle visite mediche: miglioramenti per i cittadini di Bolzano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti modifiche alla gestioneper prestazioninella provincia disono state presentate dal presidente Arno Kompatscher. Il nuovo provvedimento, proposto dall’assessore alla sanità Hubert Messner, mira a semplificare il processo di comunicazione della rinuncia agli appuntamenti medici. Questo aggiornamento offre maggiore flessibilità per i, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio sanitario locale.Nuove regole per leFino ad ora, ierano obbligati a comunicare la propria disdetta almeno due giorni lavorativi prima dell’appuntamento. Questa regola ha creato non pochi problemi, specialmente nei fine settimana o durante le festività, quando è difficile organizzarsi per tempo. Con le nuove disposizioni, invece, il termine per leè stato spostato a due giorni solari.